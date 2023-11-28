Пушич отримав нового асистента у Шахтарі

Джерело - Чемпіон.

30-річний Єрун Схепенс призначений асистентом головного тренера донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Схепенс народився 23 травня 1993 року в місті Неймеген (Нідерланди). Тренерську кар’єру розпочав у 2015 році в Академії нідерландського ВВВ-Венло, де очолював команди вікових груп від U17 до U21. У сезоні-2021/22 був помічником у тренерському штабі першої команди ВВВ-Венло. Від липня 2022 року до теперішнього часу працював асистентом головного тренера команди Ередивізі Фортуна (Сіттард).

Єрун Схепенс уже приєднався до команди