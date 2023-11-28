Матвієнко ударом у падінні головою відкрив рахунок у матчі Шахтар – Антверпен

Джерело - Чемпіон.

Микола Матвієнко відзначився швидким голом у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та бельгійським Антверпеном.

На 12-й хвилині захисник "гірників" долучився до розіграшу стандарту, вдало замкнувши навіс Олександра Зубкова із флангу.

Після ефектного удару головою в падінні м'яч, здається, не без допомоги рикошету влетів у ворота.

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На перерву команди пішли саме за такого рахунку - 1:0.

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