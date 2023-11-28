Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар і бельгійський Антверпен зіграють у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться 28 листопада на формально домашній арені української команди - Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.
Матч у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO. Детальніше про трансляцію - ТУТ.
Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу в цій новині, починаючи з 19:30.
- Перший матч команд відбувся в межах 2 туру в Бельгії й завершився вольовою перемогою (2:3) "гірників" - українці поступалися - 2:0;
- Шахтар може гарантувати собі плей-оф Єврокубків навесні, якщо не програє.
Турнірна таблиця групи H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|2
|Порту
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|3
|Шахтар
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|4
|Антверпен
|4
|0
|0
|4
|3-14
|0