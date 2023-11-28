Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар переграв бельгійський Антверпен у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Матч відбувався на формально домашній арені української команди - Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

Матч завершено! Шахтар здобуває мінімальну перемогу і гарантує собі плей-оф єврокубків сезону 2023/2024!

90' Алдервейрелд майже у притул пробивав, але Різник врятував свою команду.

90' Зубков віддав розрізну на Бондаренка, той обійшов голкіпера, але доволі слабко пробив і дозволив захиснику врятувати Антверпен від поразки.

90' Бондаренко перед штрафним майданчиком помилився з приймомом і подарував м'яч супернику.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' І все ж виходить Келсі на поле, але замість Криськіва.

88' Судаков небезпечно пробивав у дотик - гокліпер забирає м'яч у руки.

87' Суддя скасував проведення заміни нападника Шахтаря!

86' Заміна в складі Шахтаря: Келсі замінив Сікана.

85' Батай виконував навіс, але удар Еджуке виявився неточним.

83' Гочолеішвілі збив суперника на фланзі - жовта картка захиснику Шахтаря.

82' Вермерен пробивав з льоту після кутового - захисник блокує удар.

81' Продовжується гра, капітан Шахтаря повертається на поле!

79' Степаненко опинився на газоні після зіткення з Янссеном.

77' Муя виконував знову навіс, "гірники" відбиваються.

75' Заміна в складі Антверпена, замість Юсуфа на поле вийшов Іленіхена.

73' Муя жорстко подав з правого флангу, ніхто на цю передачу не відреагував.

71' Контролює Антверпен м'яч, розвиваючи позиційну атаку.

69' Заміна в складі Шахтаря: замість Невертона на поле вийшов Бондаренко.

67' Гочолеішвілі порушив правила під час пресингу на половині поля суперника.

65' Різник вийшов з воріт і кулаком вибив м'яч подалі.

64' Матвієнко боровся з суперником і м'яч від українця пішов на кутовий.

62' Степаненко потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, у поперечку влучив капітан Шахтаря.

60' Криськів опинився на газоні, медики надають українцю допомогу.

58' Еджуке на дриблінгу пройшов Азарова, але в підсумку втратив м'яч.

57' Дарйо Срна отримав жовту картку за занадто бурхливі емоції.

56' Азаров потужно пробив з дальньої дистанції - поперечка!

55' Пробивав Янссен з меж карного майданчика, блокується цей удар.

54' Муя виконував подачу в штрафний майданчик - Матвієнко головою вибив м'яч подалі.

53' Різник перевів м'яч на кутовий після небезпечного навісу.

52' Зубков у центрі поля збив Вейндала, фол фіксує суддя.

50' Сигналізували гравці Антверпена про можливе пенальті, але свисток арбітра мовчить.

48' Алдервейрелд головою пробивав - Різник забирає м'яч у руки.

47' Заміна в складі Антверпена: замість Керка на поле вийшов Еджуке.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри! Шахтар мінімально веде в рахунку!

45' Жовта картка Керку за відмашку.

45' 1 хвилину додав арбітр до першого тайму!

45' Судаков наважився на дальній удар - вище воріт.

44' Муя пробивав з-за меж штрафного майданчика. М'яч від захисника прийшов у руки Різнику.

42' Подавав Шахтар з кутового, Антверпен відбивається.

40' До Невертона відскочив м'яч у штрафному майданчику, бразилець з кількох метрів влучив у воротаря, а потім Судаков пробив гловою вище воріт.

38' Сікан опинився в офсайді, на думку бокового арбітра.

36' Гочолеішвілі виконував простріл з правого флангу, але нікого на вістрі атаки не було.

34' Криськів намагався прорватися у штрафний майданчик, але помилився і втратив м'яч.

32' Різник рятує Шахтар після доволі небезпечного удару з-за меж штрафного майданчика.

31' Степаненко занадто активно пресингував суперника, фол в атаці.

30' Кулібалі відмахнувся від Сікана - жовта картка гравцю Антверпена.

29' Степаненко у дотик намагався виконати подачу на Сікана, але запустив "свічу", м'яч в руках у голкіпера.

28' Зубков виконував закидання на Сікана, але Данило не зміг обробити м'яч у боротьбі із захисником.

26' Володіє Антверпен м'ячем і не поспішає атакувати.

24' Ще один простріл з правого флангу, Баліквіша у дотик пробивав, але влучив у Бондаря і Різник забрав м'яч у руки.

23' Небезпечний простріл від Керка, Янссен трохи не встиг, щоб замкнути цю передачу.

22' Гочолеішвілі розганяв контратаку, але помилився у дриблінгу і втратив м'яч.

21' Пішла подача з корнера, "гірники" відбиваються.

20' Подавав Батай з флангу і заробив кутовий для своєї команди.

18' Алдервейрелд збив Сікана у центрі поля. Штрафний для Шахтаря.

17' Контролює Антверпен м'яч і поступово розвиває свою позиційну атаку.

15' Антверпен виконував подачу з кутового, але Різник вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

14' Гол зараховано! Гра продовжується!

13' Очікує арбітр на рішення ВАР щодо можливого порушення правил з боку гравця Шахтаря.

12' ГООООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Пішла подача зі штрафного і Матвієнко вдалося в падінні пробити повз воротаря.

11' Азаров виконував подачу і влучив у руку захиснику. Небезпечний стандарт для Шахтаря.

9' На Зубкова Степаненко виконував навіс, Олександр опинився у офсайді.

8' Судаков помилився з передачею в центрі поля. Втікли бельгійці в контратаку, після якої Янссен пробивав з вбивчої позиції, але Азаров встиг заблокувати м'яч в останній момент.

6' Сікан виявився у положені "поза грою" після чергового кросу.

4' Степаненко виконував дальню передачу на Невертона, однак захисники гостей виявилися першими на м'ячі.

3' Вийшли у швидку контратаку "гірники" Невертон наважився на удар з-за меж штрафного, але не влучив у площину воріт.

2' Пішло закидання на Невертона, але бразилець опинився у офсайді.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Гравці виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан

Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Козік, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі

Антверпен: Бюте, Вейндал, Керк, Юсуф, Баліквіша, Муйя, Янссен, Алдервейрелд, Батайє, Кулібалі, Вермеєрен

Запасні: Девалкенеєр, Ламменс, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Смітс, Корбані

Наш сайт проводить текстову трансляцію матчу.

Перший матч команд відбувся в межах 2 туру в Бельгії й завершився вольовою перемогою (2:3) "гірників" - українці поступалися - 2:0;

"гірників" - українці поступалися - 2:0; Шахтар може гарантувати собі плей-оф Єврокубків навесні, якщо не програє.

Турнірна таблиця групи H