Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар переграв бельгійський Антверпен у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.
Матч відбувався на формально домашній арені української команди - Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.
Матч завершено! Шахтар здобуває мінімальну перемогу і гарантує собі плей-оф єврокубків сезону 2023/2024!
90' Алдервейрелд майже у притул пробивав, але Різник врятував свою команду.
90' Зубков віддав розрізну на Бондаренка, той обійшов голкіпера, але доволі слабко пробив і дозволив захиснику врятувати Антверпен від поразки.
90' Бондаренко перед штрафним майданчиком помилився з приймомом і подарував м'яч супернику.
90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.
89' І все ж виходить Келсі на поле, але замість Криськіва.
88' Судаков небезпечно пробивав у дотик - гокліпер забирає м'яч у руки.
87' Суддя скасував проведення заміни нападника Шахтаря!
86' Заміна в складі Шахтаря: Келсі замінив Сікана.
85' Батай виконував навіс, але удар Еджуке виявився неточним.
83' Гочолеішвілі збив суперника на фланзі - жовта картка захиснику Шахтаря.
82' Вермерен пробивав з льоту після кутового - захисник блокує удар.
81' Продовжується гра, капітан Шахтаря повертається на поле!
79' Степаненко опинився на газоні після зіткення з Янссеном.
77' Муя виконував знову навіс, "гірники" відбиваються.
75' Заміна в складі Антверпена, замість Юсуфа на поле вийшов Іленіхена.
73' Муя жорстко подав з правого флангу, ніхто на цю передачу не відреагував.
71' Контролює Антверпен м'яч, розвиваючи позиційну атаку.
69' Заміна в складі Шахтаря: замість Невертона на поле вийшов Бондаренко.
67' Гочолеішвілі порушив правила під час пресингу на половині поля суперника.
65' Різник вийшов з воріт і кулаком вибив м'яч подалі.
64' Матвієнко боровся з суперником і м'яч від українця пішов на кутовий.
62' Степаненко потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, у поперечку влучив капітан Шахтаря.
60' Криськів опинився на газоні, медики надають українцю допомогу.
58' Еджуке на дриблінгу пройшов Азарова, але в підсумку втратив м'яч.
57' Дарйо Срна отримав жовту картку за занадто бурхливі емоції.
56' Азаров потужно пробив з дальньої дистанції - поперечка!
55' Пробивав Янссен з меж карного майданчика, блокується цей удар.
54' Муя виконував подачу в штрафний майданчик - Матвієнко головою вибив м'яч подалі.
53' Різник перевів м'яч на кутовий після небезпечного навісу.
52' Зубков у центрі поля збив Вейндала, фол фіксує суддя.
50' Сигналізували гравці Антверпена про можливе пенальті, але свисток арбітра мовчить.
48' Алдервейрелд головою пробивав - Різник забирає м'яч у руки.
47' Заміна в складі Антверпена: замість Керка на поле вийшов Еджуке.
46' Другий тайм розпочався!
Завершується перша половина гри! Шахтар мінімально веде в рахунку!
45' Жовта картка Керку за відмашку.
45' 1 хвилину додав арбітр до першого тайму!
45' Судаков наважився на дальній удар - вище воріт.
44' Муя пробивав з-за меж штрафного майданчика. М'яч від захисника прийшов у руки Різнику.
42' Подавав Шахтар з кутового, Антверпен відбивається.
40' До Невертона відскочив м'яч у штрафному майданчику, бразилець з кількох метрів влучив у воротаря, а потім Судаков пробив гловою вище воріт.
38' Сікан опинився в офсайді, на думку бокового арбітра.
36' Гочолеішвілі виконував простріл з правого флангу, але нікого на вістрі атаки не було.
34' Криськів намагався прорватися у штрафний майданчик, але помилився і втратив м'яч.
32' Різник рятує Шахтар після доволі небезпечного удару з-за меж штрафного майданчика.
31' Степаненко занадто активно пресингував суперника, фол в атаці.
30' Кулібалі відмахнувся від Сікана - жовта картка гравцю Антверпена.
29' Степаненко у дотик намагався виконати подачу на Сікана, але запустив "свічу", м'яч в руках у голкіпера.
28' Зубков виконував закидання на Сікана, але Данило не зміг обробити м'яч у боротьбі із захисником.
26' Володіє Антверпен м'ячем і не поспішає атакувати.
24' Ще один простріл з правого флангу, Баліквіша у дотик пробивав, але влучив у Бондаря і Різник забрав м'яч у руки.
23' Небезпечний простріл від Керка, Янссен трохи не встиг, щоб замкнути цю передачу.
22' Гочолеішвілі розганяв контратаку, але помилився у дриблінгу і втратив м'яч.
21' Пішла подача з корнера, "гірники" відбиваються.
20' Подавав Батай з флангу і заробив кутовий для своєї команди.
18' Алдервейрелд збив Сікана у центрі поля. Штрафний для Шахтаря.
17' Контролює Антверпен м'яч і поступово розвиває свою позиційну атаку.
15' Антверпен виконував подачу з кутового, але Різник вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.
14' Гол зараховано! Гра продовжується!
13' Очікує арбітр на рішення ВАР щодо можливого порушення правил з боку гравця Шахтаря.
12' ГООООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Пішла подача зі штрафного і Матвієнко вдалося в падінні пробити повз воротаря.
11' Азаров виконував подачу і влучив у руку захиснику. Небезпечний стандарт для Шахтаря.
9' На Зубкова Степаненко виконував навіс, Олександр опинився у офсайді.
8' Судаков помилився з передачею в центрі поля. Втікли бельгійці в контратаку, після якої Янссен пробивав з вбивчої позиції, але Азаров встиг заблокувати м'яч в останній момент.
6' Сікан виявився у положені "поза грою" після чергового кросу.
4' Степаненко виконував дальню передачу на Невертона, однак захисники гостей виявилися першими на м'ячі.
3' Вийшли у швидку контратаку "гірники" Невертон наважився на удар з-за меж штрафного, але не влучив у площину воріт.
2' Пішло закидання на Невертона, але бразилець опинився у офсайді.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги чемпіонів!
Гравці виходять на поле!
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Шахтар: Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан
Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Козік, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі
Антверпен: Бюте, Вейндал, Керк, Юсуф, Баліквіша, Муйя, Янссен, Алдервейрелд, Батайє, Кулібалі, Вермеєрен
Запасні: Девалкенеєр, Ламменс, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Смітс, Корбані
Наш сайт проводить текстову трансляцію матчу.
- Перший матч команд відбувся в межах 2 туру в Бельгії й завершився вольовою перемогою (2:3) "гірників" - українці поступалися - 2:0;
- Шахтар може гарантувати собі плей-оф Єврокубків навесні, якщо не програє.
Турнірна таблиця групи H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|2
|Порту
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|3
|Шахтар
|5
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0