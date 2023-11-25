Зінченко – найкращий гравець матчу Брентфорд - Арсенал

Стали відомі оцінки гравців за матч

Арсенал обіграв Брентфорд у 13-му турі АПЛ (1:0).

Статистичний портал SofaScore визнав українського захисника "канонірів" Олександра Зінченка найкращим гравцем матчу. Українець відіграв повний матч та отримав оцінку 8.3.

В активі Олександра 100 дотиків до м’яча, 70 з 75 виконаних пасів (93%), 2 ключових передачі (xA 0.27), 1 точний навіс з 4, 1 створений момент, 11 втрат, 1 заблокований удар, 3 з 6 виграних єдиноборств, 1 винос м’яча, 1 перехоплення, 1 відбір, 1 порятунок з лінії.

Водночас український хавбек господарів Єгор Ярмолюк отримав оцінку 6,8. Єгор дебютував в основі на рівні АПЛ та був замінений на 72-й хвилині.

На рахунку 19-річного хавбека 23 дотики до м’яча, 11 з 16 виконаних пасів (69%), 1 неточний навіс, 6 втрат, 1 удар (у площину – 0.03xG), 1 з 4 виграних єдиноборств, 1 винос м’яча.