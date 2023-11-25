Буряк: Збірна України не має права на помилку

Збірна України фаворит у плей-оф відбору на Євро-2024.

Про це розповів легенда Динамо Леонід Буряк.

"На папері збірна України фаворит в обох парах - це всі визнають. Головне, щоб думки експертів і вболівальників перенеслись на футбольне поле. Наша команда провела хороший матч з Італією. У всіх відношеннях, нам була більше потрібна перемога в цьому протистоянні.

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Тепер збірна України не має права на помилку. Можливо, Сергій Ребров Ребров говоритиме з УАФ і вони домовляться провести з гравцями невеликі збори, щоб краще підготуватися до цих протистоянь.

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Чеферін вболіватиме за Боснію та Герцоговину? Чиновник такого рангу не може говорити подібні речі. При всьому тому, що наші суперники вміють грати в футбол, в їхніх командах є гравці, котрі грають в хороших клубах. Нам же спочатку потрібно добре підготуватися, а далі вже вирішувати проблеми", - сказав Буряк.

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