Маркевич оцінив жереб збірної України у плей-оф Євро-2024

Збірній України дістався оптимальний жереб у плей-оф за вихід на Євро-2024.

Про це розповів головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

"Вважаю, що шлях В – оптимальний варіант. По-перше, останніми роками українська збірна успішно грає з балканцями, зокрема, суперника в півфіналі – Боснію та Герцеговину перемагала у відборі на останній чемпіонат світу. Отож, психологічна перевага буде на нашому боці. Важливо, що на відміну від боснійців в України в кожній ланці є лідер.

Переконаний, що й з мотивацією не буде проблем. Керманич Сергій Ребров в недавніх матчах з Англією та Італією довів, що вміє налаштовувати підопічних. В тих поєдинках з грандами Україна зіграла на рівних, а боснійці – нижчі за класом, тому не дивно, що саме наших футболістів вважають фаворитами.

В іншій парі, як на мене, гору візьме Ізраїль, але українцям треба поки що зосередитися на півфіналі. Такий шанс пробитися на Євро-2024 не можна упустити. Бо йдеться не тільки про футбольний імідж України, а й можливість добре заробити", - сказав Маркевич.