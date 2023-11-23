Головне
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024
Сьогодні 13:14 1702
Розсмішити вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Сьогодні 21:02 756 1
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Сьогодні 16:37 301
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 15:04 1732
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Сьогодні 14:56 492
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 14:26 1140
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Сьогодні 13:16 6353
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 08:36 712
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 08:12 2169
Ванат травмувався у матчі за збірну України U-21
Вчора 21:39 727
Прямі трансляції

Маркевич оцінив жереб збірної України у плей-оф Євро-2024

Мирон Маркевич прокоментував результати жеребкування плей-оф за вихід на Євро-2024, де Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини.
Сьогодні 21:24 273 0
Маркевич оцінив жереб збірної України у плей-оф Євро-2024
#Мирон Маркевич

Джерело - sport.ua.

Збірній України дістався оптимальний жереб у плей-оф за вихід на Євро-2024.

Про це розповів головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

"Вважаю, що шлях В – оптимальний варіант. По-перше, останніми роками українська збірна успішно грає з балканцями, зокрема, суперника в півфіналі – Боснію та Герцеговину перемагала у відборі на останній чемпіонат світу. Отож, психологічна перевага буде на нашому боці. Важливо, що на відміну від боснійців в України в кожній ланці є лідер.

Переконаний, що й з мотивацією не буде проблем. Керманич Сергій Ребров в недавніх матчах з Англією та Італією довів, що вміє налаштовувати підопічних. В тих поєдинках з грандами Україна зіграла на рівних, а боснійці – нижчі за класом, тому не дивно, що саме наших футболістів вважають фаворитами.

В іншій парі, як на мене, гору візьме Ізраїль, але українцям треба поки що зосередитися на півфіналі. Такий шанс пробитися на Євро-2024 не можна упустити. Бо йдеться не тільки про футбольний імідж України, а й можливість добре заробити", - сказав Маркевич.

Матч проти боснійців відбудеться 21 березня на виїзді. У випадку перемоги Україна зіграє формально вдома проти Ізраїлю або Ісландії 26 числа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було 6353
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 2169
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 1702
Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді 2236
Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді 7748
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі 1732
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43490 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19710
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17109
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31231
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307733
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32929