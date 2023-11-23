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Алонсо очолить Баварію у наступному році

Хабі Алонсо наступний сезон розпочне у Баварії
Сьогодні 19:25 231 0
Алонсо очолить Баварію у наступному році
Фото - Getty Images
#Баварія, #Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Хабі Алонсо

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо у наступному сезону очолить Баварію.

Про це розповів іспанський журналіст Хосе Альварес у програмі El Chiringuito TV.

Баварія та Баєр наразі є лідерами чемпіонату Німеччини. Команда Алонсо випереджає чинного чемпіона на два очки. Очний матч між командами завершився з рахунком 2:2.

Нагадаємо, Алонсо вже представляв мюнхенський клуб у ролі гравця – у період з 2014-го по 2017-й рік він тричі став чемпіоном Німеччини та по одному разу виграв Кубок та Суперкубок.

Раніше повідомлялося, що у контракті Алонсо з Баєром прописані відступні Реалу.

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