У контракті Алонсо з Баєром прописані відступні Реалу

Сума викупу складе 15-18 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Хабі Алонсо уклав угоду з Баєром, що включає відступні для Реала.

Про це повідомляє видання Süddeutschen Zeitung.

Сума становить від 15 до 18 млн євро, призначених мадридському клубу. Іспанський тренер не погодився б на продовження контракту з Баєром до 2026 року без включення цієї умови.

Зазначимо, Алонсо є одним із головних кандидатів на посаду головного тренера Реала, якщо влітку Карло Анчелотті покине команду.

Цього сезону Баєр під керівництвом легенди "вершкових" йде на першому рядку турнірної таблиці Бундесліги, випереджаючи Баварію на два очки.

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