У Реалі хочуть оновити тренерський штаб

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє Sport.es.

Представники мадридців вже контактували з італійцем. У ньому вони бачать ймовірну заміну для Карло Анчелотті, який може очолити збірну Бразилії після завершення сезону.

У Реалі хочуть оновити тренерський штаб і знайти спеціаліста, який добре працює з молоддю. Саме тому клуб звернув увагу на Де Дзербі.

Нагадаємо, Перес готовий реалізувати проєкт Суперліги без клубів АПЛ.

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