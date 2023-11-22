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Реал контактував з екстренером Шахтаря Де Дзербі

У Реалі хочуть оновити тренерський штаб
Сьогодні 15:30 211 0
Реал контактував з екстренером Шахтаря Де Дзербі
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Sport.es.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє Sport.es.

Представники мадридців вже контактували з італійцем. У ньому вони бачать ймовірну заміну для Карло Анчелотті, який може очолити збірну Бразилії після завершення сезону.

У Реалі хочуть оновити тренерський штаб і знайти спеціаліста, який добре працює з молоддю. Саме тому клуб звернув увагу на Де Дзербі.

Нагадаємо, Перес готовий реалізувати проєкт Суперліги без клубів АПЛ.

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