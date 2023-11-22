Джерело - Sport.es.
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі може продовжити кар'єру в Реалі.
Про це повідомляє Sport.es.
Представники мадридців вже контактували з італійцем. У ньому вони бачать ймовірну заміну для Карло Анчелотті, який може очолити збірну Бразилії після завершення сезону.
У Реалі хочуть оновити тренерський штаб і знайти спеціаліста, який добре працює з молоддю. Саме тому клуб звернув увагу на Де Дзербі.
Нагадаємо, Перес готовий реалізувати проєкт Суперліги без клубів АПЛ.
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