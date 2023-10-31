Екстренер Шахтаря може очолити Реал

Реал шукає заміну Анчелотті

Керівництво мадридського Реала може призначити 44-річного італійського фахівця Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Todofichaje.

За інформацією джерела, "вершковим" подобається сміливий стиль гри Брайтона, наставником якого є Де Дзербі.

Роберто може стати коучем королівського клубу після відходу Карло Анчелотті. Останнім часом Карло пов'язують із збірною Бразилії. Як зазначає Mundo Deportivo, Анчелотті поки не підписував жодних попередніх угод з бразильською федерацією футболу, проте готовий залишити Реал, якщо так вирішить керівництво.

Раніше повідомлялося, що Алонсо може змінити Анчелотті у Реалі.