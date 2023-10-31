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Екстренер Шахтаря може очолити Реал

Реал шукає заміну Анчелотті
Сьогодні 09:13 488 0
Екстренер Шахтаря може очолити Реал
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.ua.

Керівництво мадридського Реала може призначити 44-річного італійського фахівця Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Todofichaje.

За інформацією джерела, "вершковим" подобається сміливий стиль гри Брайтона, наставником якого є Де Дзербі.

Роберто може стати коучем королівського клубу після відходу Карло Анчелотті. Останнім часом Карло пов'язують із збірною Бразилії. Як зазначає Mundo Deportivo, Анчелотті поки не підписував жодних попередніх угод з бразильською федерацією футболу, проте готовий залишити Реал, якщо так вирішить керівництво.

Раніше повідомлялося, що Алонсо може змінити Анчелотті у Реалі.

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