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Перес готовий реалізувати проєкт Суперліги без клубів АПЛ

Сьогодні 17:56 94 0
Перес готовий реалізувати проєкт Суперліги без клубів АПЛ
#Реал Мадрид

Джерело - Tribuna.com.

Президент Реала Флорентіно Перес хоче якомога швидше запустити Суперлігу.

Про це повідомляє Defensa Central. 

Перес готовий реалізувати проєкт незалежно від клубів, які відмовляться. Декілька клубів АПЛ вирішили не брати участь в Суперлізі, і президент вершкових не вважає це проблемою і готовий розпочати змагання без англійських клубів. Флорентіно готовий розпочати турнір без будь-яких клубів, які відмовляться брати участь у Суперлізі.

21 грудня Європейський суд винесе рішення по справі між УЄФА та Суперлігою, від якого залежатиме подальша доля проєкту.

Нагадаємо у квітні 2021 року про створення турніру оголосили 12 клубів: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Челсі, Тоттенгем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер і Мілан.

Більшість з клубів майже одразу відмовилися від ідеї через негативну реакцію УЄФА. Останнім клубом, який розпочав процедуру виходу з Суперліги, був Ювентус. В разі виходу туринського клубу в проєкті залишаться тільки Реал та Барселона. 

Раніше повідомлялося, що Анчелотті встановив рекорд Ліги чемпіонів.

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