Перес готовий реалізувати проєкт Суперліги без клубів АПЛ

Президент Реала Флорентіно Перес хоче якомога швидше запустити Суперлігу.

Про це повідомляє Defensa Central.

Перес готовий реалізувати проєкт незалежно від клубів, які відмовляться. Декілька клубів АПЛ вирішили не брати участь в Суперлізі, і президент вершкових не вважає це проблемою і готовий розпочати змагання без англійських клубів. Флорентіно готовий розпочати турнір без будь-яких клубів, які відмовляться брати участь у Суперлізі.

21 грудня Європейський суд винесе рішення по справі між УЄФА та Суперлігою, від якого залежатиме подальша доля проєкту.

Нагадаємо у квітні 2021 року про створення турніру оголосили 12 клубів: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Челсі, Тоттенгем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер і Мілан.

Більшість з клубів майже одразу відмовилися від ідеї через негативну реакцію УЄФА. Останнім клубом, який розпочав процедуру виходу з Суперліги, був Ювентус. В разі виходу туринського клубу в проєкті залишаться тільки Реал та Барселона.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті встановив рекорд Ліги чемпіонів.