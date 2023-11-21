Збірна України зіграла з Італією найкращий матч у відборі, але цього виявилося замало для перемоги

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не змогла кваліфікуватися на Євро-2024 через відбірковий турнір, посівши 3 місце в групі C. Підопічні Реброва поступилися Італії другим прохідним місцем лише за додатковими показниками - особистими зустрічами (2:1 - в гостях, 0:0 - удома).

Однак вирішальна гра проти Скуадри Адзурри наштовхує більше на позитивні думки - Україна гідно протистояла фавориту, до останньої секунди намагаючись вирвати перемогу.

Неоднозначні рішення Реброва спрацювали

Окремо слід відзначити Сергія Реброва та його помічників, які провели хорошу роботу, виправили помилки першої зустрічі й прийняли далеко не очевидні та не прості рішення.

У першому таймі першого матчу Італія тотально домінувала, особливо потерпав лівий фланг оборони з Віталієм Миколенком. Захисник Евертона через провали в центральній вісі поля був змушений грати надто вузько, тим самим залишаючи свою зону. Технічні та швидкі італійці цим раз по раз користалися.

У матчі номер два на допомогу Миколенкові тренери відрядили Зінченка - футболіст Арсенала при захисті опускався в зону лівого захисника, а Миколенко фактично ставав третім центрбеком, утворюючи менше простору для суперника.

"Ви бачили, що ми змінили нашу схему та модель гри, і в першому таймі вона дуже добре працювала на оборону. Так, не створювали багато моментів, але ми грали з чинним чемпіоном Європи. У другому таймі план був більше пресингувати, діяти більш інтенсивно. Вважаю, що у нас це вдалося. У другому таймі мали гарні моменти і можливість виграти цю гру", - зазначив Ребров в коментарі Суспільному.

Не побоявся Ребров відрядити в центральну зону оборони в пару до Забарного Сватка, у якого за спиною лише 4 матчі за національну команду та 140 зіграних хвилин. Сваток довіру виправдав.

Щоб вигравати, треба забивати

Факт. Математичний. Істина. Прописна. Не змогли. Навряд можна назвати стовідсотковим бодай один із моментів збірної України, але вони були. Десь - не вистачило холоднокровності, десь - майстерності, а десь - удачі.

Donnarumma est bien le meilleur gardien du monde en ce moment !



pic.twitter.com/zjfw1uzYpK — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) November 20, 2023

У другій половині другого тайму, після того, як італійці підсіли функціонально, підопічні Реброва забрали гру під свій контроль, атакували до останньої секунди. Але не забили...

"Я вважаю, що вони показали гарну гру, можу тільки подякувати їм", - відзначив Ребров.

Якби там не було, українська команда зіграла дуже якісний матч проти серйозного суперника, зіграла, хоча формально й на власному полі, але на чужині. Матч, за який не соромно. Напевне, найкращий у відборі...

А хто судді?

Ключовий епізод не лише матчу, а й відбору стався на 93-й хвилині, коли головний арбітр, іспанець Хесус Хіль Мансано не помітив порушення правил у штрафному майданчику на Михайлові Мудрику. Детальніше про цей момент - ТУТ і ТУТ.

Що далі?

У березні наступного року збірна спробує добратися на чемпіонат Європи через плей-оф. Про імовірні розклади на плей-оф ми писали ТУТ.

Замість епілогу

У нас, як і раніше, - хороша збірна. Попри все!

Нашими суперниками були Англія та Італія, яким ми гідно протистояли, граючи фактично всі матчі на чужому полі.

У нас хороші та якісні гравці! Можливо, не видатні, можливо, їх не так багато (так, та сама глибина складу), як хочеться, але усі наші зірки, крім Степаненка та Ярмоленка, лише підходять до праймового віку, а Трубіну, Судакову та Забарному - трохи за 20.

Ми вміємо грати в футбол. Матч з Італією зокрема, і увесь відбір у цілому, це підтвердили. Дуже важливо як не недооцінювати себе, так і не переоцінювати.

Хоча ми, уболівальники, завжди хочемо більшого, за таку збірну не соромно!