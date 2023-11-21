Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не змогла перемогти команду Італії (0:0) в матчі кваліфікації Євро-2024 та пробитися напряму у фінальну стадію турніру.

Найбільшого резонансу як в уболівальників, так і фахівців викликав епізод на 93-й хвилині, коли іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано не вгледів порушення правил на Михайлові Мудрику.

Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024

Це не пенальті?!

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Здається, ми недавно уже бачили це

Дуже схожа ситуація сталася півтора року тому в плей-оф чемпіонату світу. У матчі України проти Вельсу судді не призначили пенальті після порушення правил проти Андрія Ярмоленка. Що цікаво, судив ту гру також іспанець - Антоніо Матео Лаос.

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Замість підсумку

Нещодавно очільник УЄФА Александер Чеферін сказав таке: "Італія має кваліфікуватися на Євро-2024, інакше це буде катастрофа. Італія надто важлива. Гадаю, вона переможе Україну".

Питання чи може президент організації, яка проводить турнір говорити подібні речі та відкрито підтримувати одного з учасників - риторичне...

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