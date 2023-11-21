Ребров: Емоційно вважаю, що був пенальті

Італійський захисник Браян Крістанте порушив правила на 93-й хвилині гри проти Михайла Мудрика.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

Важливо: Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія

"Я не маю ВАР, не можу це передивитися. Емоційно вважаю, що був пенальті, але, напевно, рефері на ВАР подивився та вирішив. Вдячний гравцям не лише за цей момент – наприкінці ми дійсно намагалися вирвати цю гру. Наразі це не вийшло, але я з оптимізмом дивлюся у майбутнє з цією командою", – сказав Ребров.