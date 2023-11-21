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Ребров: Емоційно вважаю, що був пенальті

Сергій Ребров прокоментував ключовий епізод матчу проти Італії, коли головний арбітр не призначив пенальті за фол на Михайлі Мудрику.
Сьогодні 09:10 176 0
Ребров: Емоційно вважаю, що був пенальті
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Італійський захисник Браян Крістанте порушив правила на 93-й хвилині гри проти Михайла Мудрика.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

Важливо: Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія

"Я не маю ВАР, не можу це передивитися. Емоційно вважаю, що був пенальті, але, напевно, рефері на ВАР подивився та вирішив. Вдячний гравцям не лише за цей момент – наприкінці ми дійсно намагалися вирвати цю гру. Наразі це не вийшло, але я з оптимізмом дивлюся у майбутнє з цією командою", – сказав Ребров.

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