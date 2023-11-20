Україна - Італія 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи зіграла внічию з Італією.

Матч відбувався на стадіоні Бай Арена в Леверкузені.

Наш сайт провів текстову трансляцію матчу.

Пряма трансляція вирішального матчу - у медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

Матч завершено! Збірна України не виходить на пряму на Євро-2024!

90' Гра продовжується! Можливо чекаємо на підказку з боку арбітрів ВАР.

90' Мудрик падає в штрафному майданчику, арбітр не свистить!

90' Також заміна від Спаллетті: замість Політано на поле вийшов Дарміан.

90' Остання заміна в складі збірної України: замість Сватка на поле вийшов Маліновський.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

88' Судаков наважився на дальній удар - Доннарумма забрав м'яч у руки.

86' Ще дві заміни від Сергія Реброва: замість Коноплі та Зінченка на поле вийшли Тимчик та Сікан.

84' Лежить на газоні Судаков і потребує він медичної допомоги.

82' Кін пробивав з-за меж штрафного, але влучив у захисника.

81' Також заміна від Спаллетті: К'єза отримав пошкодження, замість нього на поле вийшов Кін.

80' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Циганкова та Степаненка на поле вийшли Зубков та Піхальонок.

79' Конопля знову порушив правила і отримав жовту картку.

78' Намагався Степаненко головою пробити, але не влучив по м'ячу.

76' Циганков на фланзі порушив правила.

74' К'єза класно пройшов Коноплю і прострілив на Скамакку, невдало пробив форвард збірної Італії.

72' Мудрик пробивав з-за меж штрафного майданчика. Повз ворота пройшов м'яч.

70' Подвійна заміна в складі збірної Італії: замість Дзаньоло та Жоржиньйо на поле вийшли Політано та Крістанте.

68' Циганков порушив правила в атаці.

67' Увірвався Циганков у штрафний майданчик, але передача на Судакова не пройшла.

66' Мудрик пробивав небезпечно, але влучив у Доннарумму.

65' Довбик поборовся з Ачербі і заробив аут біля воріт збірної Італії.

63' Мудрик невдало пішов у обіграш і порушив м'яч.

62' Дімарко виконував подачу - Сваток вибиває м'яч.

61' К'єза подавав з лівого флангу - Скамакка пробив вище воріт.

60' Подавав Мудрик з корнера - Доннарумма кулаком вибив м'яч подалі.

59' Мудрик проривався по флангу і заробив кутовий.

58' Пробивав К'єза - повз ворота пройшов м'яч.

57' Циганков виконував подачу - Доннарумма забарв м'яч у руки.

56' Мудрик пішов у обіграш проти двох захисників і втратив м'яч.

55' По черзі команди контролюють м'яч, без просування вперед.

53' Судаков невдало обробив м'яч - аут для італійців.

52' Пішла подача з кутового, Миколенко вибиває подалі від власних воріт.

51' К'єза пробивав з гострого кута - Забарний блокує.

50' Втікали у контратаку українці, але Конопля виконав невдалу передачу в центр.

49' Закидання на Скамакку пішло, але той опинився в офсайді.

48' Миколенко лежить на газоні після зіткнення з Дзаніоло.

47' Заміна в складі збірної Італії: замість Распадорі на поле вийшов Скамакка.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Збірна України та Італії не забивали голів у перших 45-хвилинах гри.

44' Миколенко класно поставив корпус і заробив штрафний у боротьбі з Дзаньоло.

43' Судаков класно відібрав м'яч у центрі поля, але передача на Довбика не пройшла і Мудрик також не зміг зачепитися за м'яч.

42' Італійці пробили кілька разів, але усі удари були заблоковані.

41' Конопля впав у центрі поля, свисток арбітра промовчав.

39' Конопля занадто активно пресингував К'єзу і порушив правила.

38' Конопля прострілював у штрафний майданчик, але там нікого з партнерів не виявилося.

36' Порушення у центрі поля з боку гравця збірної України.

34' Ді Лоренцо виконував простріл, Распадорі не дав пробити Сваток.

33' Пішла подача з кутового від італійців - Зінченко вибиває головою м'яч.

31' К'єза увірвався у штрафний майданчик і виконував простріл - Распадорі не встиг замкнути цей пас.

29' Фраттезі виходив сам на сам, але Трубін рятує збірну України!

28' Ді Лоренціо небезпечно пробивав головою після корнера - біля штанги пройшов м'яч.

27' Миколенко у боротьбі з Фраттезі вибив м'яч на кутовий.

25' Сваток вибиває м'яч подалі від власних воріт після прострілу.

24' Італія довгий час тримає м'яч без просування вперед.

22' Мудрик впав у боротьбі в центрі поля - суддя дає продовжувати гру.

21' Барелла закидав у штрафний майданчик - м'яч у руки забрав Трубін.

19' Кілька кутових виконували гравці збірної Італії, завершилося все неадвли ударом Ді Лоренцо головою.

18' Распадорі пробивав по воротах - удар заблоковано.

17' Довбик помилився при дриблінгу під час контратаки і втратив м'яч.

16' Барелла пробивав здалеку - Трубін переводить м'яч на кутовий.

15' Гравці збірної Італії сигналізують про гру рукою в штрафному майданчику, але арбітр призначає кутовий.

14' Судаков класно прорвався по центру і пробивав по воротах - Доннарумма рятує.

13' Мудрик небезпечно прострілював, відбиваються італійці.

12' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і виконав подачу, але Конопля не зміг пробити головою в боротьбі із захисником.

11' Дзаньоло виконав невдале закидання. Удар від воріт.

9' Барелла виконував закидання на Фраттезі, але Миколенко вдало корпусом зіграв і дав м'ячу вийти за межі поля.

8' Циганков навішував, але м'яч прийшов у руки Доннаруммі.

7' Довбик втікав від Буонджорно і захисник збірної Італії збив Артема. Жовта для гравця гостей.

6' Розіграли гравці "скуадра адзурри" корнер, але К'єза трохи вище воріт пробив.

5' К'єза прострілював з флангу і заробив штарфний

4' Циганков наважився на дальній удар, але Доннарумма забирає м'яч у руки.

3' Распадорі опинився в офсайді після передачі Фраттезі.

2' Дімарко небезпечно подавав у штрафний майданчик, відбиваються гравці збірної України.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн України!

Лунає гімн Італії!

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна: Трубін, Миколенко, Забарний, Сваток, Конопля, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Довбик

Італія: Доннарумма, Дімарко, Буонджорно, Ачербі, Ді Лоренцо, Жоржиньйо, Фраттезі, Барелла, Дзаніоло, К’єза, Распадорі

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

Італія - Україна: відео голів і огляд матчу

У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 7 6 1 0 21-3 19 2 Італія 7 4 1 2 16-9 13 3 Україна 7 4 1 2 11-8 13 4 Північна Македонія 7 2 1 4 9-19 7 5 Мальта 8 0 0 7 2:20 0