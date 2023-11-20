Україна - Італія 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.
Збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи зіграла внічию з Італією.
Матч відбувався на стадіоні Бай Арена в Леверкузені.
Наш сайт провів текстову трансляцію матчу.
Пряма трансляція вирішального матчу - у медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).
Матч завершено! Збірна України не виходить на пряму на Євро-2024!
90' Гра продовжується! Можливо чекаємо на підказку з боку арбітрів ВАР.
90' Мудрик падає в штрафному майданчику, арбітр не свистить!
90' Також заміна від Спаллетті: замість Політано на поле вийшов Дарміан.
90' Остання заміна в складі збірної України: замість Сватка на поле вийшов Маліновський.
90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.
88' Судаков наважився на дальній удар - Доннарумма забрав м'яч у руки.
86' Ще дві заміни від Сергія Реброва: замість Коноплі та Зінченка на поле вийшли Тимчик та Сікан.
84' Лежить на газоні Судаков і потребує він медичної допомоги.
82' Кін пробивав з-за меж штрафного, але влучив у захисника.
81' Також заміна від Спаллетті: К'єза отримав пошкодження, замість нього на поле вийшов Кін.
80' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Циганкова та Степаненка на поле вийшли Зубков та Піхальонок.
79' Конопля знову порушив правила і отримав жовту картку.
78' Намагався Степаненко головою пробити, але не влучив по м'ячу.
76' Циганков на фланзі порушив правила.
74' К'єза класно пройшов Коноплю і прострілив на Скамакку, невдало пробив форвард збірної Італії.
72' Мудрик пробивав з-за меж штрафного майданчика. Повз ворота пройшов м'яч.
70' Подвійна заміна в складі збірної Італії: замість Дзаньоло та Жоржиньйо на поле вийшли Політано та Крістанте.
68' Циганков порушив правила в атаці.
67' Увірвався Циганков у штрафний майданчик, але передача на Судакова не пройшла.
66' Мудрик пробивав небезпечно, але влучив у Доннарумму.
65' Довбик поборовся з Ачербі і заробив аут біля воріт збірної Італії.
63' Мудрик невдало пішов у обіграш і порушив м'яч.
62' Дімарко виконував подачу - Сваток вибиває м'яч.
61' К'єза подавав з лівого флангу - Скамакка пробив вище воріт.
60' Подавав Мудрик з корнера - Доннарумма кулаком вибив м'яч подалі.
59' Мудрик проривався по флангу і заробив кутовий.
58' Пробивав К'єза - повз ворота пройшов м'яч.
57' Циганков виконував подачу - Доннарумма забарв м'яч у руки.
56' Мудрик пішов у обіграш проти двох захисників і втратив м'яч.
55' По черзі команди контролюють м'яч, без просування вперед.
53' Судаков невдало обробив м'яч - аут для італійців.
52' Пішла подача з кутового, Миколенко вибиває подалі від власних воріт.
51' К'єза пробивав з гострого кута - Забарний блокує.
50' Втікали у контратаку українці, але Конопля виконав невдалу передачу в центр.
49' Закидання на Скамакку пішло, але той опинився в офсайді.
48' Миколенко лежить на газоні після зіткнення з Дзаніоло.
47' Заміна в складі збірної Італії: замість Распадорі на поле вийшов Скамакка.
46' Другий тайм розпочався!
Перший тайм завершено! Збірна України та Італії не забивали голів у перших 45-хвилинах гри.
44' Миколенко класно поставив корпус і заробив штрафний у боротьбі з Дзаньоло.
43' Судаков класно відібрав м'яч у центрі поля, але передача на Довбика не пройшла і Мудрик також не зміг зачепитися за м'яч.
42' Італійці пробили кілька разів, але усі удари були заблоковані.
41' Конопля впав у центрі поля, свисток арбітра промовчав.
39' Конопля занадто активно пресингував К'єзу і порушив правила.
38' Конопля прострілював у штрафний майданчик, але там нікого з партнерів не виявилося.
36' Порушення у центрі поля з боку гравця збірної України.
34' Ді Лоренцо виконував простріл, Распадорі не дав пробити Сваток.
33' Пішла подача з кутового від італійців - Зінченко вибиває головою м'яч.
31' К'єза увірвався у штрафний майданчик і виконував простріл - Распадорі не встиг замкнути цей пас.
29' Фраттезі виходив сам на сам, але Трубін рятує збірну України!
28' Ді Лоренціо небезпечно пробивав головою після корнера - біля штанги пройшов м'яч.
27' Миколенко у боротьбі з Фраттезі вибив м'яч на кутовий.
25' Сваток вибиває м'яч подалі від власних воріт після прострілу.
24' Італія довгий час тримає м'яч без просування вперед.
22' Мудрик впав у боротьбі в центрі поля - суддя дає продовжувати гру.
21' Барелла закидав у штрафний майданчик - м'яч у руки забрав Трубін.
19' Кілька кутових виконували гравці збірної Італії, завершилося все неадвли ударом Ді Лоренцо головою.
18' Распадорі пробивав по воротах - удар заблоковано.
17' Довбик помилився при дриблінгу під час контратаки і втратив м'яч.
16' Барелла пробивав здалеку - Трубін переводить м'яч на кутовий.
15' Гравці збірної Італії сигналізують про гру рукою в штрафному майданчику, але арбітр призначає кутовий.
14' Судаков класно прорвався по центру і пробивав по воротах - Доннарумма рятує.
13' Мудрик небезпечно прострілював, відбиваються італійці.
12' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і виконав подачу, але Конопля не зміг пробити головою в боротьбі із захисником.
11' Дзаньоло виконав невдале закидання. Удар від воріт.
9' Барелла виконував закидання на Фраттезі, але Миколенко вдало корпусом зіграв і дав м'ячу вийти за межі поля.
8' Циганков навішував, але м'яч прийшов у руки Доннаруммі.
7' Довбик втікав від Буонджорно і захисник збірної Італії збив Артема. Жовта для гравця гостей.
6' Розіграли гравці "скуадра адзурри" корнер, але К'єза трохи вище воріт пробив.
5' К'єза прострілював з флангу і заробив штарфний
4' Циганков наважився на дальній удар, але Доннарумма забирає м'яч у руки.
3' Распадорі опинився в офсайді після передачі Фраттезі.
2' Дімарко небезпечно подавав у штрафний майданчик, відбиваються гравці збірної України.
1' Матч розпочався!
Звучить гімн України!
Лунає гімн Італії!
Команди виходять на поле!
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Україна: Трубін, Миколенко, Забарний, Сваток, Конопля, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Довбик
Італія: Доннарумма, Дімарко, Буонджорно, Ачербі, Ді Лоренцо, Жоржиньйо, Фраттезі, Барелла, Дзаніоло, К’єза, Распадорі
Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу
У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|7
|6
|1
|0
|21-3
|19
|2
|Італія
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|3
|Україна
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|4
|Північна Македонія
|7
|2
|1
|4
|9-19
|7
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|7
|2:20
|0
- Україна ніколи не перемагала Італію: команди зіграли між собою 9 матчів - 7 перемог Італії й 2 нічиї (різниця м'ячів - 4:17);
- Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 3:14;
- Гол за синьо-жовтих у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі.