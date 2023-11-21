Визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на Євро-2024

Все вирішиться після відповідного жеребкування.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла в нульову нічию з Італією і не змогла напряму вийти на Чемпіонат Європи-2024.

Після 8 турів у команд рівна кількість очок, але Італія виходить з групи з другого місця за рахунок переваги в очних зустрічах (2:1 за сумою двох матчів).

Водночас збірна України посіла третє місце у групі С і не кваліфікувалася до фінального турніру Євро-2024 напряму, але матиме шанс отримати путівку через плей-оф Ліги націй, поєдинки якого пройдуть навесні наступного року.

Жеребкування відбудеться 23 листопада, серед потенційних суперників у півфіналі плей-оф (21 березня) — команди Вельсу або Польщі (у шляху Ліги А), Ізраїлю та Боснії і Герцеговини (у шляху Ліги В). Цей матч синьо-жовті проведуть у гостях, а місце проведення фіналу в разі успіху (26 березня) визначить жереб.

Важливо: Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024