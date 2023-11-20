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Збірна України не змогла переграти Італію у відборі на Євро-2024

Українці не змогли виграти вирішальний матч
Сьогодні 23:39 305 0
Збірна України не змогла переграти Італію у відборі на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у 10 турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию із командою Італії.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Завдяки нічиїй збірна Італії із 14 очками зайняла друге місце в групі та вийшла на чемпіонат Європи. Збірна України посіла третє місце у групі С і не кваліфікувалася до фінального турніру Євро-2024, але матиме шанс отримати путівку через плей-оф Ліги націй, матчі якого пройдуть навесні наступного року.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
10 раунд, Група С
20 листопада

Україна - Італія 0:0

Україна: Трубін, Конопля (Тимчик, 86), Сваток (Маліновський, 90+1), Забарний, Миколенко, Степаненко (к) (Піхальонок, 80), Циганков (Зубков, 80), Судаков, Зінченко (Сікан, 86), Мудрик, Довбик.

Запасні: Бущан, Різник, Бондар, Сидорчук, Яремчук, Дубінчак, Матвієнко.

Італія: Доннарумма (к), Ді Лоренцо, Ачербі, Буонджорно, Дімарко, Фраттезі, Жоржиньйо (Крістанте, 71), Барелла, Дзаньйоло (Політано, 71, Дарміан, 90+1), Распадорі (Скамакка, 46), К’єза (Кін, 81).

Запасні: Проведель, Вікаріо, Гатті, Бірагі, Бонавентура, Ель-Шаараві, Манчіні.

Попереджені: Конопля (79) — Буонджорно (7).

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