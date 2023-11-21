Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Італії розписали безгольову нічию в останньому турі кваліфікації Євро-2024.

Уже в доданий час іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано прийняв спірне рішення - не призначив пенальті у ворота Італії після контакту Михайла Мудрика з Браяном Крістанте.

Огляд матчу

Нічия влаштувала збірну Італії, яка випередила Україну в турнірній таблиці за додатковими показниками й гарантувала собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи.

Підопічні Реброва спробують відібратися на Євро через плей-оф навесні 2024 року.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація

10 раунд, Група С

20 листопада

Україна - Італія 0:0

Україна: Трубін, Конопля (Тимчик, 86), Сваток (Маліновський, 90+1), Забарний, Миколенко, Степаненко (к) (Піхальонок, 80), Циганков (Зубков, 80), Судаков, Зінченко (Сікан, 86), Мудрик, Довбик.

Запасні: Бущан, Різник, Бондар, Сидорчук, Яремчук, Дубінчак, Матвієнко.

Італія: Доннарумма (к), Ді Лоренцо, Ачербі, Буонджорно, Дімарко, Фраттезі, Жоржиньйо (Крістанте, 71), Барелла, Дзаньйоло (Політано, 71, Дарміан, 90+1), Распадорі (Скамакка, 46), К’єза (Кін, 81).

Запасні: Проведель, Вікаріо, Гатті, Бірагі, Бонавентура, Ель-Шаараві, Манчіні.

Попереджені: Конопля (79) — Буонджорно (7).