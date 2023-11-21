Головне
Збірна України не змогла переграти Італію у відборі на Євро-2024
Вчора 23:39 604
Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 02:12 179
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Сьогодні 00:54 627 1
Чехія розгромила Молдову, Англія розписала мирову із Північною Македонією: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:50 466
Україна - Італія 0:0. Як це було
Вчора 23:38 41168 7
Анчелотті підписав контракт зі збірною Бразилії - ЗМІ
Вчора 22:53 587
Павелку продовжили запобіжний захід
Вчора 22:25 312
Довбик взимку може змінити клуб
Вчора 20:46 579
Збірна України назвала склад на матч проти Італії
Вчора 20:31 672
Караваєв: Не всі хочуть бачити Україну на Євро
Вчора 17:17 522
Прямі трансляції

Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 02:12 179 0
Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Італії розписали безгольову нічию в останньому турі кваліфікації Євро-2024.

Уже в доданий час іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано прийняв спірне рішення - не призначив пенальті у ворота Італії після контакту Михайла Мудрика з Браяном Крістанте.

Огляд матчу

Нічия влаштувала збірну Італії, яка випередила Україну в турнірній таблиці за додатковими показниками й гарантувала собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи.

Підопічні Реброва спробують відібратися на Євро через плей-оф навесні 2024 року.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
10 раунд, Група С
20 листопада

Україна - Італія 0:0

Україна: Трубін, Конопля (Тимчик, 86), Сваток (Маліновський, 90+1), Забарний, Миколенко, Степаненко (к) (Піхальонок, 80), Циганков (Зубков, 80), Судаков, Зінченко (Сікан, 86), Мудрик, Довбик.

Запасні: Бущан, Різник, Бондар, Сидорчук, Яремчук, Дубінчак, Матвієнко.

Італія: Доннарумма (к), Ді Лоренцо, Ачербі, Буонджорно, Дімарко, Фраттезі, Жоржиньйо (Крістанте, 71), Барелла, Дзаньйоло (Політано, 71, Дарміан, 90+1), Распадорі (Скамакка, 46), К’єза (Кін, 81).

Запасні: Проведель, Вікаріо, Гатті, Бірагі, Бонавентура, Ель-Шаараві, Манчіні.

Попереджені: Конопля (79) — Буонджорно (7).

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 343572 6
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 48204
Україна - Італія 0:0. Як це було Україна - Італія 0:0. Як це було 41168 7
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію 78846
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 7201
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 7487 2
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 307422
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19496
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 55199
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 82143
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 28259
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2633 2