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Барселона не буде шукати заміну Гаві

У клубі достатньо півзахисників
Сьогодні 23:10 179 0
Барселона не буде шукати заміну Гаві
Фото - Getty Images
#Барселона, #Гаві

Джерело - tribuna.com.

Барселона не збирається виходити на трансферний ринок, щоб підписувати нового півзахисника на заміну травмованому Гаві.

Про це повідомляє Marca.

У 19-річного вихованця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна та ушкодження меніска. Через це він пропустить від 7 до 9 місяців.

У Барселоні не планують підписувати когось на заміну Гаві, оскільки зараз пріоритетом є трансфер форварда Атлетіко Паранаенсе Вітора Роке. А купляти ще одного гравця буде надто дорого в умовах непростої економічної ситуації.

Окрім того, в іспанському клубі вірять у Ферміна Лопеса та те, що він здатен замінити Гаві, а також вважають, що п’ятьох півзахисників буде достатньо до кінця сезону (Педрі, Ілкай Гюндоган, Френкі де Йонг, Оріоль Ромеу та Лопес).

Нагадаємо, Барселона отримає компенсацію від УЄФА за травму Гаві.

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