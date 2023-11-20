Луческу назвав причину відходу з Динамо

Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческу покинув клуб через умови роботи.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Абсолютно ні. В Україні вже не було умов для гарної роботи. Я провів там багато років, але зараз відсутній мінімальний поріг професіоналізму.

Агент Луческу: Мірча не отримував жодних пропозицій

На жаль, ніхто в цьому не винен, окрім цієї клятої війни. Поки що відпочиваю і чекаю на пропозиції", - сказав Луческу.