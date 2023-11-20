Головне
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:24 5884 2
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 16:03 5172
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:26 3809
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію
Сьогодні 12:34 78701
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 11:43 343345 6
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 10:41 46568
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією
Сьогодні 10:40 656
Україна прийматиме Італію: розклад матчів відбору на Євро-2024
Сьогодні 08:17 821
Іспанія переграла Грузію, Бельгія розгромила Азербайджан: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:44 1331
Дмитро Лазуткін - бути на війні й продовжувати творити
Вчора 23:15 532
Прямі трансляції

Луческу: В Україні вже не було умов для гарної роботи

Луческу назвав причину відходу з Динамо
Сьогодні 17:30 201 0
Луческу: В Україні вже не було умов для гарної роботи
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - tribuna.com.

Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческу покинув клуб через умови роботи.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Абсолютно ні. В Україні вже не було умов для гарної роботи. Я провів там багато років, але зараз відсутній мінімальний поріг професіоналізму.

Агент Луческу: Мірча не отримував жодних пропозицій

На жаль, ніхто в цьому не винен, окрім цієї клятої війни. Поки що відпочиваю і чекаю на пропозиції", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Луческу може стати президентом Бешикташа.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 46568
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 343345 6
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 5884 2
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію 78701
Україна - Італія: онлайн-трансляція Україна - Італія: онлайн-трансляція 3809
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 5172
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31028
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 115771 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95614
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32711
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16510 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307512