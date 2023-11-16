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Агент Луческу: Мірча не отримував жодних пропозицій

Сьогодні 17:41 150 0
Агент Луческу: Мірча не отримував жодних пропозицій

Колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу не веде переговори з жодним з клубів.

Про це розповів його агент Аркадій Запоріжану.

"Ні, він не отримував жодних пропозицій. Він може вільно розмовляти з тим, хто йому дзвонить або пропонує йому зустріч, але конкретних пропозицій немає. Це радше обговорення намірів.

Мірча взяв паузу, щоб побути з сім’єю. Тому він навіть не допускає, щоб хтось змусив його сказати "Так" або "Ні". Я зараз знаходжуся у Києві, а він у Бухаресті. Звісно, ми зв’язуємося кілька разів на день, але вдаватися в подробиці зараз не буду", – сказав Запоріжану.

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