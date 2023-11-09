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Луческу може стати президентом Бешикташа

Колишній тренер Динамо та Шахтаря може стати президентом стамбульського клубу
Сьогодні 08:20 259 0
Луческу може стати президентом Бешикташа
#Бешикташ, #Мірча Луческу

Джерело - Gazeta Sporturilor.

3 грудня цього року відбудуться вибори 35-го президента в історії Бешикташа.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

У список кандидатів входить Мірча Луческу, який очолював турецький клуб з 2002 по 2004 рік.

Раніше нинішній президент клубу Ахмет Нур Чебі, який обіймає свою посаду вже 4 роки, оголосив, що не балотуватиметься на наступний термін.

Раніше Луческу спростував інформацію про переговори з Динамо Бухарест.

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