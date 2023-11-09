Луческу може стати президентом Бешикташа

Джерело - Gazeta Sporturilor.
3 грудня цього року відбудуться вибори 35-го президента в історії Бешикташа.
Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.
У список кандидатів входить Мірча Луческу, який очолював турецький клуб з 2002 по 2004 рік.
Раніше нинішній президент клубу Ахмет Нур Чебі, який обіймає свою посаду вже 4 роки, оголосив, що не балотуватиметься на наступний термін.
Раніше Луческу спростував інформацію про переговори з Динамо Бухарест.
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