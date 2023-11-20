Луческу: Війна робить матч Україна - Італія ще більш епічним

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Війна в Україні робить матч відбору на Євро-2024 з Італією більш епічним.

Про це заявив екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу.

"Половина збірної складається з гравців, яких я тренував, взявши їх під свою опіку, коли вони були ще зовсім молодими у донецькому Шахтарі та київському Динамо. Вони запросили мене на цей момент, коли вся нація живе з великим очікуванням і хвилюванням, на матч, який може стати історичним.

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Зрозуміло, що війна, яка триває, робить матч ще більш епічним. На поле гравці винесуть страждання і гордість всієї країни, і вони також захочуть досягти успіху у кваліфікації", - сказав Луческу

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