Спаллетті: Фаворита у матчі Україна - Італія немає

У матчі Україна - Італія у відборі на Євро-2024 не буде фаворита.

Про це заявив головний тренер "скуадра адзурри" Лучано Спаллетті.

"Ви правильно сказали, команди пройшли однаковий шлях, і очки в таблиці це підтверджують. Тому фаворита немає. Думаю, що Сергій дуже добре підготувався до матчу. Думаю, що його команда буде грати у більш атакувальний футбол. У нього є дуже гарні якості, він дуже хороший спеціаліст", - сказав Спаллетті.