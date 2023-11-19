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Спаллетті: Фаворита у матчі Україна - Італія немає

Сьогодні 23:05 200 0
Спаллетті: Фаворита у матчі Україна - Італія немає
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Tribuna.com.

У матчі Україна - Італія у відборі на Євро-2024 не буде фаворита.

Про це заявив головний тренер "скуадра адзурри" Лучано Спаллетті.

"Ви правильно сказали, команди пройшли однаковий шлях, і очки в таблиці це підтверджують. Тому фаворита немає. Думаю, що Сергій дуже добре підготувався до матчу. Думаю, що його команда буде грати у більш атакувальний футбол. У нього є дуже гарні якості, він дуже хороший спеціаліст", - сказав Спаллетті.

  Україна - Італія: онлайн-трансляція

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