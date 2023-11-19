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Україна - Італія: онлайн-трансляція

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Україна - Італія: онлайн-трансляція
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.

Матч відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена в Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:00.

Пряма трансляція вирішального матчу - у медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

Італія - Україна: відео голів і огляд матчу

У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 7 6 1 0 21-3 19
2  Італія 7 4 1 2 16-9 13
3  Україна  7 4 1 2 11-8 13
4  Північна Македонія 7 2 1 4 9-19 7
5  Мальта 8 0 0 7 2:20 0
  • Україна ніколи не перемагала Італію: команди зіграли між собою 9 матчів - 7 перемог Італії й 2 нічиї (різниця м'ячів - 4:17);
  • Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 3:14;
  • Гол за синьо-жовтих у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі.
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