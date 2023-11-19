Ребров: Не вважаю, що Італія завтра вийде та гратиме на нічию

Ребров прокоментував майбутній матч з Італією

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії не гратиме на нічию в межах вирішального матчу відбору на Євро-2024 з Україною.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Ми розглядали багато тактик з нашої сторониа, але як буде грати Італія? Я вважаю, у Італії дуже корисні гравці, які можуть грати і від оборони, і на атаку. Це дуже інтенсивна команда.

Україна - Італія: онлайн-трансляція

Вони грали 2 дні тому, але в Італії завжди є декілька складів, тому ми повинні бути готовими до дуже інтенсивної гри, а завтра надамо гравцями інформацію, як ми будемо грати. Не вважаю, що Італія завтра вийде та гратиме на нічию. Це не та команда, яка закриється позаду та гратиме на нічию. Не той тренер", – сказав Ребров.

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