Манчестер Юнайтед не збирається розглядати невигідні пропозиції щодо Санчо

Джерело - ESPN.
Манчестер Юнайтед не збирається продавати Джейдона Санчо за заниженою ціною.
Про це повідомляє ESPN.
У клубі хочуть мінімізувати збитки від трансферу 23-річного вінгера.
"Червоні дияволи" хочуть, щоб претенденти на Джейдона зобов'язалися виплачувати значну частину його зарплати в розмірі 300 тисяч фунтів на тиждень, а також заплатили за саму оренду.
Наразі відомо про інтерес до англійця з боку Ювентуса та Боруссії Дортмунд. Окрім того, Санчо вважається однією з головних цілей саудівський клубів у січневе трансферне вікно.
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