Манчестер Юнайтед не збирається розглядати невигідні пропозиції щодо Санчо

У клубі хочуть мінімізувати збитки від трансферу 23-річного вінгера

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед не збирається продавати Джейдона Санчо за заниженою ціною.

Про це повідомляє ESPN.

У клубі хочуть мінімізувати збитки від трансферу 23-річного вінгера.

"Червоні дияволи" хочуть, щоб претенденти на Джейдона зобов'язалися виплачувати значну частину його зарплати в розмірі 300 тисяч фунтів на тиждень, а також заплатили за саму оренду.

Наразі відомо про інтерес до англійця з боку Ювентуса та Боруссії Дортмунд. Окрім того, Санчо вважається однією з головних цілей саудівський клубів у січневе трансферне вікно.

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