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Боруссія готова орендувати Санчо

Санчо може повернутися у Боруссію
Сьогодні 13:13 180 0
Боруссія готова орендувати Санчо
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - football.ua.

Дортмундська Боруссія готова орендувати вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Про це повідомляє ESPN.

Німецький клуб, за який Санчо у свій час дуже добре виступав, готовий орендувати англійця взимку до кінця сезону за умови, що МЮ платитиме частину зарплати. Наразі, гравець Манчестер Юнайтед заробляє 300 тис фунтів стерлінгів на тиждень.

У 2021 році, 23-річний англієць, саме з дортмундської Боруссії перебрався на Олд Траффорд за 85 млн євро.

Через конфлікт з головним тренером "манкуніанців" Еріком тен Гагом, Джейдон Санчо у цьому сезоні зіграв лише 76 хвилин.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед повісив цінник на Санчо.

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