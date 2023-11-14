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Ювентус цікавиться Санчо

Санчо може змінити клуб
Сьогодні 10:10 213 0
Ювентус цікавиться Санчо
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус виявляє інтерес до Джейдона Санчо.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, туринський клуб в останні дні запитував інформацію щодо англійця. Ювентус цікавить лише оренда із частковим погашенням зарплати.

Переговорів щодо Санчо поки немає. Манчестер Юнайтед хотів би продати футболіста.

Зазначимо, що 23-річний вінгер не грає із серпня через розбіжності з тренером. 

Раніше повідомлялося, що Санчо та Рішарлісон можуть продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

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