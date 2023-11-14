Ювентус цікавиться Санчо

Санчо може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Ювентус виявляє інтерес до Джейдона Санчо.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, туринський клуб в останні дні запитував інформацію щодо англійця. Ювентус цікавить лише оренда із частковим погашенням зарплати.

Переговорів щодо Санчо поки немає. Манчестер Юнайтед хотів би продати футболіста.

Зазначимо, що 23-річний вінгер не грає із серпня через розбіжності з тренером.

Раніше повідомлялося, що Санчо та Рішарлісон можуть продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.