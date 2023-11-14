Ювентус цікавиться Санчо

Джерело - Чемпіон.
Ювентус виявляє інтерес до Джейдона Санчо.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, туринський клуб в останні дні запитував інформацію щодо англійця. Ювентус цікавить лише оренда із частковим погашенням зарплати.
Переговорів щодо Санчо поки немає. Манчестер Юнайтед хотів би продати футболіста.
Зазначимо, що 23-річний вінгер не грає із серпня через розбіжності з тренером.
Раніше повідомлялося, що Санчо та Рішарлісон можуть продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.