ПСЖ не планує пропонувати Мбаппе новий контракт

Нападник може змінити клуб

ПСЖ на цей час не хоче підписання нового контракту з Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє As.

Наміри парижан полягають у тому, щоб француз виконав минулі домовленості та сам активував пункт про автоматичне продовження договору до літа 2025 року.

Натомість головний претендент на Мбаппе, мадридський Реал, зберігає спокій щодо цієї ситуації і не вживатиме жодних дій як мінімум до першого січня 2024 року. Тоді, згідно з правилами ФІФА, у всіх зацікавлених клубів з'явиться право вести переговори з футболістом без дозволу ПСЖ.

Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за парижан 15 матчів та забив 15 голів.

Нагадаємо, Мбаппе – найкращий гравець Ліги 1 у жовтні.