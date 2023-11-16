ПСЖ не планує пропонувати Мбаппе новий контракт

Джерело - football.ua.
ПСЖ на цей час не хоче підписання нового контракту з Кіліаном Мбаппе.
Про це повідомляє As.
Наміри парижан полягають у тому, щоб француз виконав минулі домовленості та сам активував пункт про автоматичне продовження договору до літа 2025 року.
Натомість головний претендент на Мбаппе, мадридський Реал, зберігає спокій щодо цієї ситуації і не вживатиме жодних дій як мінімум до першого січня 2024 року. Тоді, згідно з правилами ФІФА, у всіх зацікавлених клубів з'явиться право вести переговори з футболістом без дозволу ПСЖ.
Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за парижан 15 матчів та забив 15 голів.
Нагадаємо, Мбаппе – найкращий гравець Ліги 1 у жовтні.