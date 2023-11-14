Реал готовий підписати Мбаппе

Французький нападник може змінити клуб

Реал продовжує розглядати можливість підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє видання RMC Sport

На відміну від раніше повідомленої інформації про фінансові та вікові причини відмови, клуб зберігає інтерес, але змінює стратегію.

Тепер Мадрид воліє чекати на активні ініціативи з боку самого Мбаппе, залишаючи відповідальність за можливий трансфер на форварді. Гравець має публічно оголосити про бажання змінити команду.

У поточному сезоні на рахунку 24-річного француза 13 голів та 1 асист у 13-ти матчах Ліги 1.

Нагадаємо, гравці Реала впевнені у переході Мбаппе до мадридського клубу.

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