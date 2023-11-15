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Мбаппе – найкращий гравець Ліги 1 у жовтні

Історичне досягнення Мбаппе
Сьогодні 11:15 106 0
Мбаппе – найкращий гравець Ліги 1 у жовтні
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем чемпіонату Франції у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

24-річний француз став першим футболістом Ліги 1 в історії, якому вдалося виграти цю нагороду 10 разів. 

На другому місці Златан Ібрагімович – 5 нагород, на третьому Франк Рібері, Еден Азар та Хав'єр Пасторе – по 4.

На рахунку Кіліана 3 голи та 1 результативна передача у 3 матчах в жовтні.

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