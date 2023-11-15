Мбаппе – найкращий гравець Ліги 1 у жовтні

Історичне досягнення Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем чемпіонату Франції у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

24-річний француз став першим футболістом Ліги 1 в історії, якому вдалося виграти цю нагороду 10 разів.

На другому місці Златан Ібрагімович – 5 нагород, на третьому Франк Рібері, Еден Азар та Хав'єр Пасторе – по 4.

На рахунку Кіліана 3 голи та 1 результативна передача у 3 матчах в жовтні.