Мбаппе – найкращий гравець Ліги 1 у жовтні

Джерело - Чемпіон.
Нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем чемпіонату Франції у жовтні.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
24-річний француз став першим футболістом Ліги 1 в історії, якому вдалося виграти цю нагороду 10 разів.
На другому місці Златан Ібрагімович – 5 нагород, на третьому Франк Рібері, Еден Азар та Хав'єр Пасторе – по 4.
На рахунку Кіліана 3 голи та 1 результативна передача у 3 матчах в жовтні.
✨🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ PLAYER OF THE MONTH 🇫🇷✨ pic.twitter.com/hvjVJ6sx7z— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 14, 2023