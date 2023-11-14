Реал хоче підписати Александра-Арнольда

Джерело - football.ua.
Мадридський Реал може підписати Трента Александра-Арнольда.
Про це повідомляє Liverpool Echo.
Реал розглядає запрошення правового захисника на заміну Дані Карвахаля в довгостроковій перспективі.
Реал готується запропонувати Ліверпулю стартову пропозицію у 70 мільйонів фунтів. Проте наразі жодної конкретики поки що немає.
Раніше повідомлялося, що Александр-Арнольд може продовжити контракт з Ліверпулем.
Цього сезону Трент провів 14 матчів в усіх можливих турнірах та віддав три асисти.