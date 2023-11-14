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Реал хоче підписати Александра-Арнольда

Футболіст може змінити команду
Вчора 23:40 233 0
Реал хоче підписати Александра-Арнольда
#Ліверпуль, #Реал Мадрид

Джерело - football.ua.

Мадридський Реал може підписати Трента Александра-Арнольда.

Про це повідомляє Liverpool Echo. 

Реал розглядає запрошення правового захисника на заміну Дані Карвахаля в довгостроковій перспективі.

Реал готується запропонувати Ліверпулю стартову пропозицію у 70 мільйонів фунтів. Проте наразі жодної конкретики поки що немає. 

Раніше повідомлялося, що Александр-Арнольд може продовжити контракт з Ліверпулем.

Цього сезону Трент провів 14 матчів в усіх можливих турнірах та віддав три асисти. 

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