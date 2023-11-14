Реал хоче підписати Александра-Арнольда

Футболіст може змінити команду

Мадридський Реал може підписати Трента Александра-Арнольда.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Реал розглядає запрошення правового захисника на заміну Дані Карвахаля в довгостроковій перспективі.

Реал готується запропонувати Ліверпулю стартову пропозицію у 70 мільйонів фунтів. Проте наразі жодної конкретики поки що немає.

Раніше повідомлялося, що Александр-Арнольд може продовжити контракт з Ліверпулем.

Цього сезону Трент провів 14 матчів в усіх можливих турнірах та віддав три асисти.