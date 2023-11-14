Реал визначився з долею Карвахаля та Менді

Мадридці готові попрощатися з одним із гравцем

Реал розглядає можливість продовження контракту із захисником Даніелем Карвахалем.

Про це повідомляє Marca.

Мадридський клуб запропонує нову угоду 31-річному іспанцю, за умови, що він продовжить свої феєричні виступи цього сезону.

Також вершкові розглядають підписання фулбека Баварії Альфонсо Девіса, можливо, в літнє трансферне вікно 2025 року, щоб замінити Ферлана Менді через його часті травми.

Зазначимо, сам француз не хотів би залишати команду, однак його не потребує головний тренер Карло Анчелотті.

Напередодні повідомлялося, що Реал все ж таки готовий підписати Мбаппе.