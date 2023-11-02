Гравці Реала впевнені у переході Мбаппе до мадридського клубу

Джерело - Marca.
Футболісти Реала очікують, що нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе стане гравцем "вершкових".
Про це повідомляє Marca.
Вони сприймають цей перехід влітку наступного року як щось, само собою зрозуміле.
Керівництво клубу в свою чергу не впевнене в необхідності підписувати гравця, якому вони не повністю довіряють.
У ПСЖ хочуть змінити ситуацію і продовжити з французом контракт, який спливає 30 червня 2024 року. Проте зробити це буде складно.
Нагадаємо, Родріго продовжив контракт з Реалом.
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