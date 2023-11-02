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Гравці Реала впевнені у переході Мбаппе до мадридського клубу

У ПСЖ хочуть змінити ситуацію і продовжити з французом контракт
Сьогодні 16:16 172 0
Гравці Реала впевнені у переході Мбаппе до мадридського клубу
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Marca.

Футболісти Реала очікують, що нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе стане гравцем "вершкових".

Про це повідомляє Marca.

Вони сприймають цей перехід влітку наступного року як щось, само собою зрозуміле.

Керівництво клубу в свою чергу не впевнене в необхідності підписувати гравця, якому вони не повністю довіряють.

У ПСЖ хочуть змінити ситуацію і продовжити з французом контракт, який спливає 30 червня 2024 року. Проте зробити це буде складно.

Нагадаємо, Родріго продовжив контракт з Реалом.

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