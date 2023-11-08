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Реал відмовився від трансферу Мбаппе

Мбаппе не перейде у Реал
Сьогодні 19:28 275 0
Реал відмовився від трансферу Мбаппе
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Реал остаточно відмовився від підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Cadena SER.

За даними джерела, мадридський клуб більше не планує підписувати 24-річного француза. Цей варіант виключений навіть у випадку, якщо угода буде можливої на правах вільного агента наступного літа.

У Реалі вважають, що "мильна опера Мбаппе" вже закрита. Зазначається, що є декілька причин для такого рішення – зарплата у 20 мільйонів євро на рік, вік футболіста та приїзд 17-річного форварда Ендріка наступного літа, про трансфер якого клуб домовився раніше.

Тепер очікується, що всередині керівництва "вершкових" заспокоїться ситуація щодо переходу Мбаппе – вона створювала негативний клімат у менеджменті через розбіжності у поглядах.

Нагадаємо, гравці Реала впевнені у переході Мбаппе до мадридського клубу.

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