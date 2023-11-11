Шевченко: Люди об'єдналися навколо Зеленського

Шевченко розповів Гарі Лінекеру про війну в Україні

Джерело - Чемпіон.

Володар Золотого м'яча Андрій Шевченко хвилювався за існування України.

Про це він розповів у розмові з Гарі Лінекером.

"Останні роки були дуже важкими. Війна не припиняється, стає все гірше. Якщо повернутися назад та згадати, коли мені зателефонувала мама вранці 24 лютого, то її голос був... Важко описати. Вона була дуже знервованою та емоційною.

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Війна з Росією розпочалася ще 2014 року, а зараз йде її друга частина. Я хвилювався за сім’ю, але також я хвилювався за існування України. Але через декілька днів я зрозумів, що українці стоятимуть. Була знаменита промова Володимира Зеленського до народу та світу, що він залишається в Україні та не збирається втікати. Люди об’єдналися навколо нього.

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Як радник президента, я займаюсь організацією благодійних заходів для України та збором коштів для допомоги українцям. Але я не є членом жодної політичної партії, я просто намагаюся допомогти своїй країні. Футбол об’єднує людей. Думаю, що вторгнення РФ в Україну у 2014 році відбулося тому, що вони хотіли, щоб Україна залишалася поруч. Але ми хочемо жити в окремій державі. Українці хочуть жити вільно", - сказав Шевченко

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