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Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО

Сьогодні 21:00 Андрій Твердохліб 4167 1
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО
#Барселона, #Динамо Київ, #Сергій Ребров, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

5 листопада 1997 року київське Динамо зіграло один з найкращих матчів у своїй історії - підопічні Валерія Лобановського розчавили Барселону на її полі в матчі Ліги чемпіонів.

У межах 4-го туру хет-трик Шевченка та гол Реброва завдали іспанському гранду найбільшої домашньої поразки в єврокубках.

За два тижні до того кияни розгромили каталонців і в Києві - 3:0.

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