Шевченко назвав захисників, яких він намагався уникати

Джерело - Football Italia.

Колишній форвард Динамо, Мілана, Челсі та збірної України Андрій Шевченко назвав найсильніших захисників, яких він намагався уникати.

Про це він розповів порталу Football Italia.

"Я збираюся назвати трьох, я не знаю, у якому порядку я б їх розмістив: Хав’єр Дзанетті, Ліліан Тюрам і Алессандро Неста. Це непогана трійка. Мій дриблінг завжди був однаковим, але коли я стикався з кимось таким, він був більш інтенсивним.

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Я переглядав багато записів, а потім, у перші п’ять хвилин гри придумував, як я можу їх обдурити, перевіряючи їх своїми рухами, намагаючись знайти слабку сторону. Бути занадто агресивний? Падати занадто швидко? Потім я будував свою гру навколо того, що бачив у перші п’ять хвилин", - сказав Шевченко.

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