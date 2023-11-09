Златан Ібрагімович може повернутися у Мілан

Джерело - Чемпіон.

Екснападник збірної Швеції з футболу Златан Ібрагімович готовий повернутися у Мілан.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

42-річному шведу запропонували роботу у керівництві клубу. Після переговорів, що тривали протягом кількох днів, Златан виразив готовність зайняти посаду у менеджменті команди. Наразі сторони ухвалюють останні деталі. Джерело зазначає, що перемовини дуже близькі до свого логічного завершення.

42-річний швед 4 червня оголосив про завершення кар'єри. Мілан був його останнім клубом.

У складі Мілана він два рази став чемпіоном Італії та виграв Суперкубок країни.

Раніше повідомлялося, що Мілан працює над підписанням центрального захисника Борнмута.