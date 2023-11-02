Мілан працює над підписанням центрального захисника Борнмута

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Борнмута Ллойд Келлі може продовжити кар'єру у Мілані.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Італійський клуб працює над підписанням 25-річного англійця у зимове трансферне вікно.
Контракт Келлі з Борнмутом спливає влітку наступного року і клуб не має можливості продовжити угоду.
Ювентус також зацікавлений у Келлі та проінформований щодо умов ведення переговорів.
🔴🏴 AC Milan are working on deal to sign Lloyd Kelly in January, considered interesting centre back for present and future.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2023
Understand Juventus are also interested and informed on conditions of the deal.
Kelly, out of contract in 2024 — NO option for #AFCB to extend his deal. pic.twitter.com/wzrrh40zvN
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