Мілан працює над підписанням центрального захисника Борнмута

Центральний захисник Борнмута Ллойд Келлі може продовжити кар'єру у Мілані.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб працює над підписанням 25-річного англійця у зимове трансферне вікно.

Контракт Келлі з Борнмутом спливає влітку наступного року і клуб не має можливості продовжити угоду.

Ювентус також зацікавлений у Келлі та проінформований щодо умов ведення переговорів.

🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AC Milan are working on deal to sign Lloyd Kelly in January, considered interesting centre back for present and future.



Understand Juventus are also interested and informed on conditions of the deal.



Kelly, out of contract in 2024 — NO option for #AFCB to extend his deal. pic.twitter.com/wzrrh40zvN