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Мілан працює над підписанням центрального захисника Борнмута

Контракт Келлі з Борнмутом спливає влітку наступного року
Сьогодні 18:04 158 0
Мілан працює над підписанням центрального захисника Борнмута
#Борнмут, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Борнмута Ллойд Келлі може продовжити кар'єру у Мілані.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб працює над підписанням 25-річного англійця у зимове трансферне вікно.

Контракт Келлі з Борнмутом спливає влітку наступного року і клуб не має можливості продовжити угоду.

Ювентус також зацікавлений у Келлі та проінформований щодо умов ведення переговорів.

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