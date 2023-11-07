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Ібрагімович може отримати посаду у Мілані

Златан Ібрагімович може повернутися у Мілан
Сьогодні 10:28 207 0
Ібрагімович може отримати посаду у Мілані
Фото - gettyimages
#Златан Ібрагімович, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Мілана Златан Ібрагімович може приєднатися до менеджменту клубу.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Наразі проходять переговори з цього приводу. Сторони близькі до досягнення угоди. Вказано, що він може стати генеральним менеджером першої команди.

42-річний швед 4 червня оголосив про завершення кар'єри. Мілан був його останнім клубом.

У складі Мілана він два рази став чемпіоном Італії та виграв Суперкубок країни.

Раніше повідомлялося, що Мілан працює над підписанням центрального захисника Борнмута.

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