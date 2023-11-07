Ібрагімович може отримати посаду у Мілані

Джерело - Чемпіон.
Колишній форвард Мілана Златан Ібрагімович може приєднатися до менеджменту клубу.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Наразі проходять переговори з цього приводу. Сторони близькі до досягнення угоди. Вказано, що він може стати генеральним менеджером першої команди.
42-річний швед 4 червня оголосив про завершення кар'єри. Мілан був його останнім клубом.
У складі Мілана він два рази став чемпіоном Італії та виграв Суперкубок країни.
Раніше повідомлялося, що Мілан працює над підписанням центрального захисника Борнмута.