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Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 13 турі УПЛ

Матч лідерів УПЛ завершився внічию
Сьогодні 18:47 163 0
Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 13 турі УПЛ
#Кривбас, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру УПЛ Полісся вдома зіграла внічию з Кривбасом.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 06 листопада

Полісся - Кривбас 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Кузик, 1:1 - 54 Козак

Попередження: Кожушко, 90

Полісся: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковський, Крушинський (Огіря, 75), Кушніренко – Макуана, Аріелсон (Шастал, 83), Янаков (Козак, 46).

Кривбас: Кліщук – Дібанго, Стецьков, Бескоровайний, Понєдєльнік – Іліч (Татарков, 62, Прінс, 82), Бізімана – Д. Кузик (Блізніченко, 81), Дебелко (Приходько, 61), Задерака – Кожушко (Устименко, 90+1).

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