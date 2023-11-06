Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 13 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру УПЛ Полісся вдома зіграла внічию з Кривбасом.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 06 листопада
Полісся - Кривбас 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Кузик, 1:1 - 54 Козак
Попередження: Кожушко, 90
Полісся: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковський, Крушинський (Огіря, 75), Кушніренко – Макуана, Аріелсон (Шастал, 83), Янаков (Козак, 46).
Кривбас: Кліщук – Дібанго, Стецьков, Бескоровайний, Понєдєльнік – Іліч (Татарков, 62, Прінс, 82), Бізімана – Д. Кузик (Блізніченко, 81), Дебелко (Приходько, 61), Задерака – Кожушко (Устименко, 90+1).
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