Головне
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:49 897
Дніпро-1 переграв Олександрію у 13 турі УПЛ
Сьогодні 20:24 225
Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 13 турі УПЛ
Сьогодні 18:47 332
Воррен: Бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці
Сьогодні 17:37 298
Збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом
Сьогодні 17:10 390 1
Усик та Ломаченко зберегли свої позиції у рейтингу P4P від The Ring
Сьогодні 15:15 318
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:35 5972
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР
Сьогодні 14:23 7726
Визначилися фіналістки Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 08:37 1278
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:22 1809
Прямі трансляції

Дніпро-1 переграв Олександрію у 13 турі УПЛ

Мінімальна перемога СК Дніпро-1
Сьогодні 20:24 225 0
Дніпро-1 переграв Олександрію у 13 турі УПЛ
#Олександрія, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 переміг Олександрію у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги. 

Матч завершився з рахунком 1:0.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 06 листопад

СК Дніпро-1 - Олександрія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Філліпов

Дніпро-1: 12.Кінарейкін, 3.Адамюк, 39.Сваток (кап), 5.Сарапій, 11.Мірошніченко, 18.Бабенко, 22.Рубчинський, 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 17.Лєднєв, 7.Філіппов.

Олександрія: 44.Єрмаков, 5.Савченко, 8.Сігєєв, 11.Шулянський, 18.Логінов, 22.Скорко, 23.Джевані, 30.Копина, 55.Смирний, 71.Шостак, 88.Погорілий.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 34309
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 34605
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження 7791
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо 6289
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 22714
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 7726
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 85515
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30648
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43024 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121275
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306953
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16230 2