Дніпро-1 переграв Олександрію у 13 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
СК Дніпро-1 переміг Олександрію у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 06 листопад
СК Дніпро-1 - Олександрія 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Філліпов
Дніпро-1: 12.Кінарейкін, 3.Адамюк, 39.Сваток (кап), 5.Сарапій, 11.Мірошніченко, 18.Бабенко, 22.Рубчинський, 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 17.Лєднєв, 7.Філіппов.
Олександрія: 44.Єрмаков, 5.Савченко, 8.Сігєєв, 11.Шулянський, 18.Логінов, 22.Скорко, 23.Джевані, 30.Копина, 55.Смирний, 71.Шостак, 88.Погорілий.