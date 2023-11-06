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Оболонь розписала мирову з Рухом у 13 турі УПЛ

Матч завершився внічию
Сьогодні 20:59 208 0
Оболонь розписала мирову з Рухом у 13 турі УПЛ
#Оболонь, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру УПЛ львівський Рух вдома зіграв внічию з київською Оболонню.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 06 листопада

Рух - Оболонь 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Квасниця, 1:1 - 37 Суханов, 1:2 - 49 Краснопір, 2:2 - 83 Карбін

Попередження: Слюбик, 32, Едсон, 53, Роман, 60, Квасниця, 70 - Прокопенко, 88, Вовкун, 90+5.

Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Едсон (Соломон, 63), Пастух (Карбін, 80), Сапуга, Руніч (Таллес, 51), Квасниця, Теслюк (Плюман, 62)

Оболонь: Кичак - Прокопенко, Лук'янчук, Карась, Дубко, Осман - Слободян (Груша, 59), Косовський, Черненко (Фатєєв, 85), Дубко - Суханов (Вовкун, 78), Краснопір.

Раніше Полісся зіграло внічию з Кривбасом, а СК Дніпро-1 обіграв Олександрію.

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