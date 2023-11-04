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Суркіс: У Луческу був повний кредит довіри

Ігор Суркіс прокоментував призначення Олександра Шовковського виконувачем обов’язків головного тренера київського клубу.
Сьогодні 13:39 181 0
Суркіс: У Луческу був повний кредит довіри
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Керівництво Динамо не планувало звільняти головного тренера команди Мірчі Луческу.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Я дуже вдячний Мірчі Луческу за його роботу у "Динамо". Справа навіть не в тому, що він двічі виводив команду до Ліги чемпіонів та вигравав трофеї, а у його професіоналізмі, досвіді та кроках з вдосконалення роботи клубної системи.

Луческу не тільки досягав результатів, а й виховав багато талановитих гравців - цілий ряд динамівців у збірній Україні пройшли школу цього коуча.

У Мірчі був повний кредит довіри, ми були готові чекати, поки він побудує нову команду, яка буде боротися за чемпіонство та успішно грати у єврокубках.

Але це було його особисте рішення, то ж ми були змушені прийняти таку позицію головного тренера. Сподіваюсь, що той досвід, який він передав гравцям та тренерському штабу, допоможе нам вийти на новий рівень", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо.

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