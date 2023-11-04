Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо

Динамо оголосило про призначення Олександра Шовковського виконувачем обов’язків головного тренера

Виконувачем обов'язків головного тренера Динамо став Олександр Шовковський.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Шовковський готуватиме команду до найближчих матчів УПЛ після відставки Мірчі Луческу. У його тренерському штабі будуть працювати Еміл Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Відзначимо, що Шовковський вже підміняв Луческу наприкінці минулого сезону, коли румунський фахівець перебував у лікарні.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо поступилося Шахтарю з рахунком 0:1, а на післяматчевій пресконференції головний наставник команди Мірча Луческу оголосив, що йде у відставку та загалом завершує тренерську кар'єру.