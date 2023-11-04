Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо

Джерело - fcdynamo.com.
Виконувачем обов'язків головного тренера Динамо став Олександр Шовковський.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Шовковський готуватиме команду до найближчих матчів УПЛ після відставки Мірчі Луческу. У його тренерському штабі будуть працювати Еміл Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.
Відзначимо, що Шовковський вже підміняв Луческу наприкінці минулого сезону, коли румунський фахівець перебував у лікарні.
Нагадаємо, напередодні київське Динамо поступилося Шахтарю з рахунком 0:1, а на післяматчевій пресконференції головний наставник команди Мірча Луческу оголосив, що йде у відставку та загалом завершує тренерську кар'єру.