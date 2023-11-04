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Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо

Динамо оголосило про призначення Олександра Шовковського виконувачем обов’язків головного тренера
Сьогодні 12:26 328 0
Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо
#Динамо Київ, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Виконувачем обов'язків головного тренера Динамо став Олександр Шовковський.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Шовковський готуватиме команду до найближчих матчів УПЛ після відставки Мірчі Луческу. У його тренерському штабі будуть працювати Еміл Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Відзначимо, що Шовковський вже підміняв Луческу наприкінці минулого сезону, коли румунський фахівець перебував у лікарні.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо поступилося Шахтарю з рахунком 0:1, а на післяматчевій пресконференції головний наставник команди Мірча Луческу оголосив, що йде у відставку та загалом завершує тренерську кар'єру.

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