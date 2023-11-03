Суркіс: Рішення Луческу про відставку стало для нас несподіванкою

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Найближчим часом Динамо оголосить ім'я нового головного тренера.
Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.
"Мірча Луческу – великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою. Луческу завжди користувався повагою та довірою нашого клубу, я щиро вдячний Містеру за його роботу в Динамо. На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги, і досягнення, Луческу залишався з клубом у цей тяжкий воєнний час.
Мірча Луческу прийняв рішення залишити Динамо післяпоразки від Шахтаря
Проте Динамо рухається далі. Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди. Завдання, яке я ставлю перед колективом, не змінюється – ми зобов’язані виграти чемпіонат. Мірчі Луческу та його родині бажаю здоров’я та благополуччя", - сказав Суркіс.
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