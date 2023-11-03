Суркіс: Рішення Луческу про відставку стало для нас несподіванкою

Найближчим часом Динамо оголосить ім'я нового головного тренера.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Мірча Луческу – великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою. Луческу завжди користувався повагою та довірою нашого клубу, я щиро вдячний Містеру за його роботу в Динамо. На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги, і досягнення, Луческу залишався з клубом у цей тяжкий воєнний час.