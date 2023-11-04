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Луческу: Суркіс розлютився, що я прийняв рішення про відставку без консультації з ним

Ігор Суркіс не знав про намір Мірчі Луческу подати у відставку
Сьогодні 12:10 79 0
Луческу: Суркіс розлютився, що я прийняв рішення про відставку без консультації з ним
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ігор Суркіс

Джерело - prosport.ro.

Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческу своєю відставкою розлютив президента київського клубу Ігоря Суркіса.

Про це розповів сам румунський фахівець у коментарі Digi Sport.

"У мене залишилося два дні в Україні, щоб навести порядок зі всім. Президент розлютився на мене за те, що я прийняв це рішення без консультації з ним.

Але в тому-то й річ: якби я з ним проконсультувався, він би переконав мене залишитися", - сказав Луческу.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо поступилося Шахтарю з рахунком 0:1, а на післяматчевій пресконференції головний наставник команди Мірча Луческу оголосив, що йде у відставку та загалом завершує тренерську кар'єру.

Суркіс: Рішення Луческу про відставку стало для нас несподіванкою

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