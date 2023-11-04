Луческу: Суркіс розлютився, що я прийняв рішення про відставку без консультації з ним

Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческу своєю відставкою розлютив президента київського клубу Ігоря Суркіса.

Про це розповів сам румунський фахівець у коментарі Digi Sport.

"У мене залишилося два дні в Україні, щоб навести порядок зі всім. Президент розлютився на мене за те, що я прийняв це рішення без консультації з ним.

Але в тому-то й річ: якби я з ним проконсультувався, він би переконав мене залишитися", - сказав Луческу.