Луческу: Суркіс розлютився, що я прийняв рішення про відставку без консультації з ним

Джерело - prosport.ro.
Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческу своєю відставкою розлютив президента київського клубу Ігоря Суркіса.
Про це розповів сам румунський фахівець у коментарі Digi Sport.
"У мене залишилося два дні в Україні, щоб навести порядок зі всім. Президент розлютився на мене за те, що я прийняв це рішення без консультації з ним.
Але в тому-то й річ: якби я з ним проконсультувався, він би переконав мене залишитися", - сказав Луческу.
Нагадаємо, напередодні київське Динамо поступилося Шахтарю з рахунком 0:1, а на післяматчевій пресконференції головний наставник команди Мірча Луческу оголосив, що йде у відставку та загалом завершує тренерську кар'єру.
Суркіс: Рішення Луческу про відставку стало для нас несподіванкою